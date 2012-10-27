В Макіївці на кандидатку від Литвина напали з пістолетом Макарова

Як повідомили УНІАН у Донецькій обласній організації ВГО «Комітет виборців України», за словами Н.Бакуліної вона зі своїм чоловіком Андрієм Хавроненком поверталася з кінотеатру і вже біля під'їзду будинку «з кущів вийшла людина з пістолетом Макарова» і направила пістолет в її бік.

«Перший постріл не вийшов - пістолет дав осічку. Мій чоловік прикрив мене й накинувся на кілера. Виграний час дозволив мені піти в під'їзд і викликати міліцію. В результаті зіткнення з кілером мій чоловік отримав 4 вогнепальних поранення в ноги», - заявила Н.Бакуліна.

Наразі чоловік Н.Бакуліної перебуває в лікарні «Руднична» в Центрально-Міському районі м. Макіївки.

За словами заступника голови обласної організації Народної партії, голови Макіївської міської організації партії, довіреної особи кандидата в депутати Н.Бакуліної, її батька Василя Бакуліна, факт нападу на кандидата є політичним тиском.

«Моя дочка не зніматиме свою кандидатуру з виборів. Хоча ця демонстрація сили вплинула на деяких членів виборчого штабу, і вони вирішили залишити цю роботу», - повідомив В.Бакулін.

На його думку, міліція, яка розбирається з даним інцидентом, відмовляється розглядати політичний підтекст події й «намагається спихнути політичну розправу над моєю дочкою на побутові розбірки».