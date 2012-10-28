У Тернополі знайшли мертвим журналіста місцевої газети «Свобода»

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, при огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено.

За попередніми даними правоохоронців, журналіст здійснив самогубство. Остаточну причину смерті мають вказати судмедексперти.

Про те, що її син не повернувся додому, правоохоронців учора повідомила мати загиблого. Після пошуків, тіло знайшли сьогодні вранці. Правоохоронці не пов’язують смерть журналіста з професійною діяльністю.

Водночас, як зазначив під час засідання Тернопільського прес-клубу представник ВО «Свобода» Леонід Бицюра, дана трагедія вже спричинила появу викривлених чуток, які поширюють по області.

«Мусуються чутки, що в 164-му окрузі повісили спостерігача. Вже розібралися, що і до чого, звідки виникла така інформація. Насправді нічого подібного не було, а сам, випадок, який мав місце, не пов’язаний з спостерігачем», – сказав Л. Бицюра.