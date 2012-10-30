До закриття торгів долар на міжбанку подешевшав

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2597/0,2602, на 12:00 ціни піднялися 0,2600/0,2604. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2603/07. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,3800 (-0.0698).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2890/1,2960. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5825/10,6010, на 12:00 ціни пішли вниз 10,5805/10,5885. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH піднялися 10,5875/10,5975.