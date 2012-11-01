Прокуратура передала до суду справу про побиття агітатора

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, кримінальну справу порушено за побиття агітатора згідно з ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство).

Слідство встановило, що жінка у вересні в Черкасах нанесла працівниці агітаційного намету кілька ударів головою, спричинивши їй тілесні ушкодження у вигляді черепно-мозкової травми.

Наразі справа перебуває в Придніпровському суді міста Черкаси.