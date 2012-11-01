З України видворили злодія в законі на прізвисько Ваха

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у м. Києві, 38-річного уродженця Грузії Бахіша Алієва було затримано у жовтні співробітниками управління карного розшуку столичної міліції. За інформацією, яку мали оперативники, Ваха приїхав до України, аби укорінити власний злодійський авторитет в українському кримінальному середовищі та взяти під контроль деякі з напрямків сфери тіньового бізнесу, а в подальшому впливати на процес відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом.

Під час затримання Б.Алієв вчинив злісну непокору працівникам міліції, за що відносно нього було складено адмінпротокол, а суд покарав його у вигляді адмінарешту на три доби.

Встановлено, що Ваха є громадянином Російської Федерації, зареєстрований у Московській області, раніше судимий за шахрайство, згодом «коронований» на злодійському зібранні «авторитетів» на території Російської Федерації. В Україні нелегально проживав у Київській області.

Минулого року Ваху вже примушували залишити територію України й суд заборонив йому в’їзд на нашу територію строком на п’ять років. Цього разу йому заборонено в’їзд в Україну протягом наступних трьох років.