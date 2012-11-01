Законодавчі новації у сфері зайнятості населення

2 листопада 2012 року о 10 годині відбудеться онлайн-конференція Київського міського центру зайнятості на тему: «Реалізації законодавчих новацій у сфері зайнятості населення у 2013 році».

Учасники онлайн-конференції: Людмила Золотова – перший заступник директора Київського міського центру зайнятості, Майя Шурко – начальник відділу організації надання послуг роботодавцям КМЦЗ, Юрій Порохновець – начальник юридичного відділу КМЦЗ.

В ході онлайн-конференції спеціалісти столичного центру зайнятості дадуть відповіді на численні запитання киян стосовно новацій для роботодавців, що вводяться нещодавно прийнятим Законом України «Про зайнятість населення» та роз’яснять юридичні аспекти всіх цих законодавчих новацій.

Свої запитання задавайте на сайті організатора заходу – Інформагентства «Наш Продукт» – за веб-посиланням http://ianp.com.ua/hotline/view/262. Відеотрансляцію онлайн-конференції в Інтернеті та відповіді на ваші запитання ви можете побачити і почути за посиланням http://ianp.com.ua/ru/online.

Київський міський центр зайнятості це:

• 10 районних центрів зайнятості;

• більш ніж 500 кваліфікованих спеціалістів;

• близько 10 000 актуальних вакансій;

• безкоштовні послуги для безробітних та роботодавців.

www.dcz.gov.ua/kie