У Києві до кінця травня частково перекриють Набережно-Хрещатицьку

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.

Так, зокрема, у період з початку листопада до 26 травня буде обмежено рух усіх видів транспорту на вул. Набережно-Хрещатицькій від вул. Спаської у напрямку вул. Набережно-Лугової до вул. Нижній Вал.

Замовник робіт з будівництва мостового переходу КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» просить водіїв з розумінням поставитися до зазначених обмежень та враховувати цю інформацію при виборі маршруту руху.