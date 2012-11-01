У Києві до кінця травня частково перекриють Набережно-Хрещатицьку
19:40, 01 листопада 2012Суспільство
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У зв’язку з початком нового етапу робіт з будівництва Подільського мостового переходу на Подолі передбачене тимчасове закриття руху транспорту.
Проїзд обмежать до 26 травня
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.
Так, зокрема, у період з початку листопада до 26 травня буде обмежено рух усіх видів транспорту на вул. Набережно-Хрещатицькій від вул. Спаської у напрямку вул. Набережно-Лугової до вул. Нижній Вал.
Замовник робіт з будівництва мостового переходу КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» просить водіїв з розумінням поставитися до зазначених обмежень та враховувати цю інформацію при виборі маршруту руху.
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