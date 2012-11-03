Офіційний курс валют на 5 листопада

04:00, 03 листопада 2012
Суспільство
967 0

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.3000 (на 2 листопада – 799.3000)

100 EUR – 1027.1005 (на 2 листопада – 1037.0918)

10 RUR – 2.5470 (на 2 листопада – 2.5483)

Усі курси валют на 5 листопада

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter