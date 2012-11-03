Офіційний курс валют на 5 листопада

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 2 листопада – 799.3000) 100 EUR – 1027.1005 (на 2 листопада – 1037.0918) 10 RUR – 2.5470 (на 2 листопада – 2.5483) Усі курси валют на 5 листопада

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