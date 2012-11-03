Офіційний курс валют на 5 листопада
04:00, 03 листопада 2012Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 2 листопада – 799.3000)
100 EUR – 1027.1005 (на 2 листопада – 1037.0918)
10 RUR – 2.5470 (на 2 листопада – 2.5483)
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