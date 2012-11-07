На Черкащині звільнять голів райдержадміністрацій
07:43, 07 листопада 2012Суспільство
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У Черкаській області звільнять голів райдержадміністрацій.
Сергій Тулуб
Про це повідомив на прес-конференції голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб.
За його словами, «…деякі керівники районів області вже подали заяви про звільнення. Вони не витримали напруженої роботи через стан здоров’я. Ви ж знаєте, в якому режимі ми працюємо, і цього вимагаємо від усіх керівників районів. Це об'єктивний процес, і він триватиме. Кадрові зміни відбуватимуться».
С.Тулуб повідомив, що голова Христинівської райдержадміністрації, 60-річний Володимир Сидорчук, вже написав заяву на звільнення. Він поскаржився на стан здоров’я, що заважає йому виконувати обов’язки керівника району у повному обсязі. В.Сидорчук очолював Христинівську райдержадміністрацію з січня 2011 року.
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