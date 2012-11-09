Суд над «дніпропетровськими терористами» буде відкритим

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

За інформацією прокуратури, Віктор Сукачов та Віталій Федоряк обвинувачуються у створенні терористичної групи (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України), замаху на злочин (ч. 2 ст. 15 КК України), терористичному акті, скоєному за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людей (ч. 2 ст. 258 та ч. 3 ст. 258) і незаконному поводженню з вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України).

Лев Просвірнін обвинувачується у терористичному акті, скоєному за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 258 КК України) та в незаконному поводженню з вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК УК України).

Дмитро Рева обвинувачується у терористичному акті, скоєному за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 258 КК України).

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада в Індустріальному районному суді Дніпропетровська відбувся попередній розгляд кримінальної справи обвинувачуваних у терактах, скоєних 27 квітня.

7 листопада в суді повідомили, що попередній розгляд справи буде закритим, оскільки метод гласності, згідно із законодавством, на нього не поширюється. Водночас попередній розгляд справи «дніпропетровських терористів» пройшов у відкритому режимі, за присутності численних представників медіа.

27 квітня 2012 року в центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, зокрема 10 дітей. За інформацією правоохоронців, усі вибухові пристрої були саморобними, їх було закладено у бетонні урни.

1 червня генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у скоєнні терактів у Дніпропетровську. В.Пшонка заявив, що ці вибухи були організовані з корисливою метою - зловмисники вимагали 4,5 млн доларів.

Затримані В.Сукачов, В.Федоряк, Л.Просвірнін і Д.Рева також підозрюються в організації ще трьох терактів, скоєних у жовтні-листопаді 2011 року у Дніпропетровську, Харкові і Запоріжжі.