На Полтавщині горів храм Іоана Богослова
13:59, 10 листопада 2012Суспільство
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У місті Лохвиці на Полтавщині ліквідовано пожежу в храмі Іоана Богослова.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, інформація про пожежу в церкві надійшла о 03.30. На місце події одразу було направлено чергове відділення державної пожежно-рятувальної частини №26.
Як з’ясувалося, горів вівтар церкви і вогонь розповсюджувався по перекриттю. В зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.
Вогнем знищено дерев’яне перекриття церкви на площі 7 м кв., пластикову обшивку вівтаря, 5 ікон та речі службового користування.
Крім того, пожежа пошкодила пластикову обшивку перекриття, 2 ікони та біблію.
Збитки та причина загорання - встановлюються.
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