На Полтавщині горів храм Іоана Богослова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, інформація про пожежу в церкві надійшла о 03.30. На місце події одразу було направлено чергове відділення державної пожежно-рятувальної частини №26.

Як з’ясувалося, горів вівтар церкви і вогонь розповсюджувався по перекриттю. В зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Вогнем знищено дерев’яне перекриття церкви на площі 7 м кв., пластикову обшивку вівтаря, 5 ікон та речі службового користування.

Крім того, пожежа пошкодила пластикову обшивку перекриття, 2 ікони та біблію.

Збитки та причина загорання - встановлюються.