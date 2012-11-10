У чернігівській школі обвалився спортзал

У Чернігівському колегіумі № 11 під час ремонтних робіт з утеплення фундаменту будівлі початкової школи сталося руйнування прибудованого спортзалу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, обвал у цьому навчальному закладі на проспекту Мирі, 137, стався учора, 9 листопада.

Спочатку о 17.30 обвалилася зовнішня стіна, а о 23.40 відбулось руйнування несучих стін та покрівлі спортзалу, прибудованого у 1951 році, йдеться в повідомленні.

Жертв та постраждалих немає. Навчальний процес не перервано.

Завдані збитки встановлюються.

За даними МНС, ймовірна причина руйнування споруди - порушення регламентних робіт будівельною компанією.

Сьогодні, 10 листопада, питання щодо ліквідації наслідків надзвичайної події розглянуто під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чернігівської міської ради.

Міський голова поставив завдання відповідним службам відновити тепло- та електропостачання колегіуму, завершити роботи з утеплення фундаменту, розбору зруйнованих конструктивних елементів та провести відновлення будівлі, повідомили в МНС.