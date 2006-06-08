Директор мережі ”Сільпо” поділиться секретами успіху і планами на майбутнє. Прес-конференція в УНІАН

9 червня об 11-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "100 універсамів "Сільпо" в Україні". В прес-конференції візьме участь директор мережі "Сільпо" корпорації Fozzy Group Валерій Власенко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 8-050-357-49-44. Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.