На міжбанку росте долар - 8,25

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2597/0,2602, до 12:00 ціни піднялися до 0,2601/0,2606. У Росії курс долар-рубль на ТОМ’і знизився і до 11:00 встановився на рівні 31,6120 (-0,0190).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2708/1,2710, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4365/10,4635, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,4550/10,4925.