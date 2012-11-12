Старокиївська гора не витримає будівництва і впаде разом з Десятинною церквою

Про це голові комісії Київради з питань культури Олександру Бригинцю повідомили у Міністерстві культури у відповілдь на його депутатський запит, в якому йшлося про недопущення будівництва на підмурках Десятинної церкви.

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Як повідомляє прес-служба О.Бригинця, у відповіді Міністерства культури йдеться про те, що, “за попередніми інженерно-геологічними та геофізичними вишукуваннями, технічний стан північно-східної території Старокиївської гори перебуває у критичному стані”. “На ній виявлено зсувонебезпечні процеси, а це ставить під сумнів доцільність зведення нових будівель на території садиби Національного музею історії України”, - зауважили у Мінкультури.

«Сподіваюся, ті висновки, які саме міністерство надало мені в листі, переростуть в офіційну заборону будівництва на Старокиївській горі», - сказав О.Бригинець.

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У Міністерстві культури заявили, що відтворення Десятинної церкви неможливе через те, що стан залишків храму дозволяє лише в загальних рисах зрозуміти планувальну структуру пам’ятки і достеменно не відомі функціональне призначення окремих компатриментів храму, кількість куполів, місце розташування окремих елементів та прикрас