Газпром може подати на Україну в суд

Про це пише видання «КоммерсантЪ-Украина».

Згідно з повідомленням, у Міненерго розраховують довести наступного року об'єм закупівель палива у німецької компанії RWE до 8 млрд кубометрів, замінивши ним російський газ, який коштує на 20% дорожче.

«Збільшення імпорту відбудеться за рахунок розширення технічних можливостей насосних станцій на кордоні між Польщею і Україною», - зазначено у повідомленні з посиланням на джерело в Міненерго.

«Якщо ключовий для нас український ринок скорочуватиметься такими темпами, ми не виключаємо можливості оспорити навіть нинішнє скорочення закупівель у суді», - зазначається у повідомленні з посиланням на співбесідника видання.

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Як повідомляв УНІАН, Україна за 9 місяців 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 30,9% - до 24,58 млрд куб. м.

Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

Поточного року Україна має намір скоротити купівлю газу у "Газпрому" до 27 млрд кубометрів з 40 млрд. куб. м минулого року і передбачених контрактом 52 млрд куб. м.

У середині жовтня п.р. міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко заявив про зниження споживання країною російського газу на 15% і економію 1,8 млрд дол. за рахунок переведення майже всіх ТЕЦ на вугілля.

Разом з тим, російський газовий монополіст "Газпром" не планує найближчим часом переглядати ціну на газ для України, незважаючи на наполегливі прохання Києва про зниження ціни на блакитне паливо..

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки у 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила: у першому кварталі 2012 року - близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів, у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 доларів.