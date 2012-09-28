Російський експерт: Газпром втрачає український ринок

Як повідомили УНІАН у Центрі енергетичної експертизи про це заявив керівник аналітичного управління Фонду національної енергетичної безпеки Олександр Пасічник (Росія).

«Ми завжди міркуємо про Україну, як про країну-транзитера, але забуваємо про те, що це один з найбільших споживачів російського газу і ця країна вважається потужним ринком для «Газпрому». У його експортному газі частка України 15% і вище. Це значимий для нас ринок і втрачати його не дуже правильно. Однак все йде до цього», - сказав О.Пасічник.

Він нагадав, що Україна взяла тренд на позбавлення від газової залежності від Росії. За його словами, швидко це зробити не можна, процес повинен бути поступальним.

«Як свідчить практика, якщо підходити комплексно, то все не так вже й погано. Для Росії це, звичайно, погано, що у них є шляхи диверсифікації», - упевнений експерт.

Зокрема, він зазначив, що в України є кредити Банку розвитку Китаю на реалізацію проектів по заміщенню і споживанню природного газу вугіллям. Також є проекти зі зрідження природного газу. Наприклад, приймальний термінал, що будується в Одеській області. Є домовленість від 15 серпня з консорціумом компаній на чолі з Exxon Mobil і Royal Dutch Shell - він став переможцем конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції по Скіфській нафтогазовій площі, яка знаходиться в частині глибоководного шельфу Чорномор'я, додав він.

«Всі ці ланки дозволяють знижувати залежність країни від поставок російського газу», - сказав О.Пасічник.

Він зазначив, що фінальна мета України до 2030 року збільшити власний видобуток, що дозволить знизити експорт газу по всіх можливих постачальниках. Враховуючи, що генеральний партнер зараз Газпром, то втрати Росії очевидні, зазначив експерт.

У той же час О.Пасічник зазначив, що транзитний статус України буде знівельовано тим, що Росія успішно просуває альтернативні обхідні магістралі.

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«Я маю на увазі запуск другої гілки «Північного потоку», намічений на кінець року. Не варто забувати і про «Південний потік» - якщо він буде реалізований, то Росія зможе повністю закрити експортний баланс за рахунок обхідних магістралей за рахунок потужності Північного і Південних потоків і посилення прокачування на білоруському напрямі по системі «Белтранcгаза», - сказав О.Пасічник .

Експерт констатував, що питання взаємин і газової кооперації між Москвою і Києвом у політичному полі знаходиться в стадії глибокої заморозки. «Це означає, що ніяких тенденцій до поступального руху ми не бачимо, але є якісь хиткі надії на те, що компроміси будуть знайдені. Восени в Україні пройдуть вибори в Раду. Після них, можливо, сторони повернуться до обговорення нових заходів щодо Газпрому і Нафтогазу - як далі розвивати цінову політику і транзитну кооперацію, тобто, як зберегти Україні якісь обсяги прокачування газу з урахуванням того, що Росія форсує розвиток обхідних магістралей», - сказав він.

«Не за горами і високий осінньо-зимовий сезон. В даний час в Росії немає можливості виключити українську транзитну систему, без якої транзит газу з Росії в Європу не здійснити в повному обсязі. Тому нам треба продовжувати далі працювати, поки не будуть споруджені всі обхідні маршрути», - додав він.