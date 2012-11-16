Усі прокурори Києва отримали електронні ключі

Про це сказав прокурор Києва Анатолій Мельник під час спільної наради працівників правоохоронних органів столиці та представників суддівської ланки, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури.

«У нас створено механізм, який дає можливість працювати в системі Єдиного реєстру досудових розслідувань. Сьогодні ми вже видали 1400 електронних ключів працівникам прокуратури Києва, столичної міліції та СБУ, податківцям та підрозділам МВС на транспорті», - зазначив прокурор Києва.

Як повідомлялося, 19 листопада набирає чинності новий КПК.