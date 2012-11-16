Усі прокурори Києва отримали електронні ключі
22:44, 16 листопада 2012Суспільство
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Усі прокурори Києва отримали електронні ключі, які дають право доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та готові до роботи за новим Кримінальним процесуальним кодексом України.
Прокурор Києва Анатолій Мельник відповідає журналістам
Про це сказав прокурор Києва Анатолій Мельник під час спільної наради працівників правоохоронних органів столиці та представників суддівської ланки, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури.
«У нас створено механізм, який дає можливість працювати в системі Єдиного реєстру досудових розслідувань. Сьогодні ми вже видали 1400 електронних ключів працівникам прокуратури Києва, столичної міліції та СБУ, податківцям та підрозділам МВС на транспорті», - зазначив прокурор Києва.
Як повідомлялося, 19 листопада набирає чинності новий КПК.
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