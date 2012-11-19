Депутатську пенсію в Україні отримують 964 людини

Згідно з повідомленням, максимальну пенсію одержали 964 особи на підставі положень Закону України «Про статус народного депутата». Мінімальну – соціальну пенсію одержали 135 756 осіб.

За даними ПФУ, середній розмір пенсії колишнім військовослужбовцям і співробітникам органів внутрішніх справ, нарахований на підставі Закону «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ і деяких інших осіб», становив 2156 грн, середній розмір пенсії чорнобильцям становив 3031 грн. Середня пенсія для журналістів, нарахована на підставі Закону «Про державну підтримку ЗМІ та соціальний захист журналістів», становить 3162 грн, а середня пенсія для співробітників митниці, згідно з положенням Митного кодексу, - 4441 грн.

Середня пенсія держслужбовців, за інформацією ПФУ, становить 3064 грн. При цьому середній розмір пенсії, нарахованої на підставі Закону «Про статус суддів», становить 7575 грн. Середній розмір пенсії, нарахованої на підставі Закону «Про прокуратуру», становить 6588 грн.

Згідно з повідомленням прес-служби ПФУ, розмір середньої пенсії в Україні на 1 жовтня становив 1438 грн. При цьому кількість пенсіонерів, що одержують пенсію менш як 1000 грн, скоротилася на 1 жовтня 2012 року до 3,189 млн. осіб, тоді як на 1 січня 2012 р. кількість пенсіонерів, що одержують менш як 1000 грн пенсії, становила 7 млн 575 осіб.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Пенсійний фонд України (ПФУ) профінансував виплату пенсій і грошової допомоги на суму 12,125 млрд грн, що становить 60% місячної норми.