Близько 300 українців намагаються втекти від війни в Секторі Газа
Близько 300 українських громадян заявили по бажання евакуюватися в Україну з Сектору Газа, в разі проведення Ізраїлем наземної військової операції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.
«За попередніми списками, близько 300 українських громадян заявили про бажання евакуюватися до України, у разі проведення Ізраїлем наземної військової операції», - сказав він.
О.Волошин зазначив, що на сьогодні робиться все можливе для того, щоб ті громадяни України, хто готовий виїхати вже сьогодні, могли залишити територію Сектора Газа через кордон з Єгиптом.
О.Волошин повідомив, що на КПП «Рафах» на кордон між Палестинською Автономією та Єгиптом постійно чергують українські дипломати, які надають сприяння у перетині кордону.
За словами О.Волошина, також опрацьовується альтернативний план евакуації українців через КПП на ізраїльсько-палестинському кордоні, який зараз відкритий тільки для дипломатів з подальшою доставкою на ізраїльсько-йорданський кордон та повернення в Україну через територію Йорданії.
О.Волошин звернув увагу, що на сьогодні КПП «Рафах» на кордоні з Єгиптом відкритий цілодобово і всі бажаючі українські громадяни можуть залишити територію Палестини і виїхати в Єгипет, а потім українські дипломати допоможуть українцям виїхати з Єгипту в Україну.
О.Волошин повідомив, що на сьогодні, за даними правоохоронних органів Палестинської Національної Автономії, в Секторі Газа проживає близько 1 тис. громадян України.
«Це дані палестинські. Не факт що їх стільки. Ці люди дуже часто приїжджають і не стають на консульський облік», - додав він.
За словами О.Волошина, більшість українських громадян в Секторі Газа - це жінки, які вийшли заміж за громадян Палестини, або їхні діти.