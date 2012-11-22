Учасники Помаранчевої революції вийдуть на «жорсткий мітинг»

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВГО "Коаліція учасників Помаранчевої революціі" (КУПР), о 18.00 розпочнеться офіційне відзначення 8-ї річниці Помаранчевої революції, 2-ї річниці Податкового майдану і «перших роковин втраченого Дня Свободи».

«Це не буде святкування, - зауважив голова правління КУПР Сергій Мельниченко, - а жорсткий мітинг, як і торік, оскільки за авторитарного режиму святкування було би подібним до весільних танців на похоронах. Нам поки що рано святкувати».