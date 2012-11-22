Обрано ректора Донецького національного університету

Як повідомили кореспонденту УНІАН в ректораті ДоНУ, конкурс на заміщення вакантної посади ректора Донецького національного університету був оголошений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України у вересні цього року, і для участі в конкурсі була подана лише одна заявка від кандидата юридичних наук Р.Гринюка, який до цього з 16 серпня 2012 року був виконуючим обов'язки ректора..

Раніше Р.Гринюк обіймав посаду декана економіко-правового факультету ДонНУ.

Всі виступаючі на конференції позитивно відгукувалися про кандидата Р.Гринюка і пропонували присутнім підтримати його кандидатуру на посаду ректора вишу, йдеться в повідомленні.

Р.Гринюка у своєму виступі також закликав підтримати і колишній ректор університету Володимир Шевченко.

У підсумку за Р.Гринюка шляхом таємного голосування проголосували 266 осіб із 285 присутніх на конференції трудового колективу ДонНУ, причому тільки 7 бюлетенів було визнано недійсними.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство освіти і науки, спорту та молоді 16 серпня 2012 призначило Р.Гринюка виконуючим обов'язки ректора ДонНУ, звільнивши з цієї посади Петра Єгорова.

29 липня 2010 року міністр науки і освіти України Дмитро Табачник, не одержавши від ректора ДонНУ академіка НАН України, Героя України Володимира Шевченка добровільної згоди на звільнення з посади, звільнив його своїм наказом. Замість В.Шевченка керівництво вишу було передано виконуючому обов'язки ректора Андрію Кучко, який до цього обіймав посаду першого проректора ДонНУ.

2 серпня 2010 р. профспілкові комітети працівників і студентів ДонНУ звернулися письмово до Президента України та прем'єр-міністра України з проханням «змусити Д.Табачника оголосити конкурс на заміщення посади ректора ДонНУ».

23 вересня 2010 р. заступник міністра освіти і науки України Євген Сулима представив у Донецька активу університету нового в.о. ректора П.Єгорова, який до цього обіймав посаду декана обліково-фінансового факультету цього університету. А.Кучка було знято з цієї посади.

23 листопада 2010 р. міністерство оголосило конкурс на посаду ректора ДонНУ. На посаду ректора свої кандидатури спочатку подали троє осіб - П.Єгоров, В.Шевченко, а також викладач ДонНУ Юрій Лисенко. Але потім В.Шевченко зняв свою кандидатуру, заявивши про погрози з боку органів місцевої влади та Міносвіти з вимогами не брати участь у конкурсі на ректора.

10 грудня 2010 р. конференція трудового колективу ДонНУ обрала для затвердження міністерством на посаду ректора Ю.Лисенка.

17 грудня 2010 Окружний адміністративний суд м. Києва за позовом професора Олександра Користіна заборонив Міносвіти укладати контракт з Ю.Лисенко. І П.Єгоров продовжував залишатися на посаді в. о. ректора ДонНУ.

Профспілковий комітет ДонНУ, який представляє інтереси понад 3 тис. осіб, неодноразово просив міністра освіти Д.Табачника втрутитися в конфліктну ситуацію, що склалася у виші. Було направлено кілька листів міністрові, в яких, зокрема, вказувалося про «численні порушення чинного законодавства України, які допускаються з боку виконуючого обов'язки ректора ДонНУ П.Єгорова». Профком вимагав від міністерства розірвати трудовий договір з в.о. ректора П.Єгоровим.