Табачник вже знайшов заміну ректору Донецького університету

Про це УНІАН повідомили в ректораті ДонНУ.

Як розповіли у ректораті, сьогодні в Донецьку заступник міністра освіти, науки, сім'ї, молоді і спорту Петро Куликов ознайомив керівництво вишу з наказом міністра Дмитра Табачника про звільнення з посади в.о. ректора ДонНУ Петра Єгорова і призначення на його посаду Р.Гринюка.

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П.Куликов представив університету нового керівника, кандидата юридичних наук Р.Гринюка, який до цього працював деканом економіко-правового факультету ДонНУ.

У ректораті підтвердили, що П.Єгоров захотів повернутися на колишню свою посаду декана обліковий-фінансового факультету університету.

У свою чергу в профспілковому комітеті університету висловили сподівання на те, що скоро відбудуться і законні вибори ректора, тому що з 2010 року цей вуз очолювали тільки виконуючі обов'язки ректора.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня 2010 року міністр науки і утворення України Дмитро Табачник, не одержавши від ректора ДонНУ академіка НАН України, Героя України Володимира Шевченка добровільної згоди на звільнення з посади, звільнив його своїм наказом. Замість В.Шевченка керівництво вишу було передано виконуючому обов'язки ректора Андрію Кучку, який до цього обіймав посаду першого проректора ДонНУ.

2 серпня 2010 року профспілкові комітети працівників і студентів ДонНУ звернулися письмово до Президента України і прем'єр-міністра України з проханням «вимагати від Д.Табачника оголосити конкурс на заміщення посади ректора ДонНУ».

23 вересня 2010 року прибулий до Донецька заступник міністра освіти і науки України Євген Сулима представив активу університету нового в.о. ректора П.Єгорова, який до цього обіймав посаду декана обліково-фінансового факультету даного університету. А.Кучко був знятий з цієї посади.

23 листопада 2010 року міністерство оголосило конкурс на посаду ректора ДонНУ. На посаду ректора свої кандидатури спочатку подали три особи: П.Єгоров, В.Шевченко, а також викладач ДонНУ Юрій Лисенко. Але потім В.Шевченко зняв свою кандидатуру, заявивши про погрози з боку органів місцевої влади і Міносвіти з вимогою не брати участь у конкурсі на ректора.

10 грудня 2010 року конференція трудового колективу ДонНУ обрала для затвердження міністерством на посаду ректора Ю.Лисенка.

17 грудня 2010 року Окружний адміністративний суд м. Києва за позовом професора Олександра Користіна заборонив Міносвіти укладати контракт з Ю.Лисенком. І П.Єгоров продовжував залишатися на посаді в.о. ректора ДонНУ.

Профспілковий комітет ДонНУ, який представляє інтереси більш як 3 тис. осіб, неодноразово просив міністра освіти Д.Табачника втрутитися в конфліктну ситуацію, що склалася у виші. Було відправлено кілька листів міністрові, в яких, зокрема, вказувалося на «численні порушення чинного законодавства України, які допускаються з боку виконуючого обов'язки ректора ДонНУ П.Єгорова». Профком вимагав від міністерства розірвати трудовий договір з в.о. ректора П.Єгоровим.