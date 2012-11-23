В Україні може подорожчати пиво

Українська галузева компанія з виробництва пива, безалкогольних напоїв і мінеральних вод «Укрпиво» чекає зростання роздрібних цін на пиво на 10,5% після підвищення акцизу на нього до 0,87 грн/л з нинішніх 0,81 грн/л.

Про це УНІАН повідомила генеральний директор компанії Галина Коренькова.

«З 1 січня 2013 року ціна в роздробі зросте на 10,5%», - сказала Г.Коренькова.

Вона припускає, що на підвищення вартості пива в Україні в 2013 році додатково вплинуть зростання витрат на сировинну базу, енергетичні ресурси і логістику, але не уточнює рівень подорожчання цих складових.

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Нагадаємо, 20 листопада Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів», яким, зокрема, передбачається підвищення ставки акцизу на пиво з 1 січня 2013 року до 0,87 грн за літр.

Документ також передбачає підвищення ставки акцизу на кріплені вина до 2,51 грн/л з 2,33 грн/л, ігристі вина - до 3,65 грн/л з 3,38 грн/л, сидр - до 0,5 грн/л з 0,46, спирт етиловий концентрацією спирту 80 об. % і більше - до 49,49 грн за літр 100% спирту з 45,87 грн/л.

За оцінками галузевої організації «Укрпиво», за підсумками 2012 року виробництво пива в Україні порівняно з попереднім роком знизиться більш ніж на 1% - до 301 млн. дав, обсяг ринку скоротиться на 2,2% - до 277 млн. дав.