Міліція каже, що вшанування жертв Голодомору пройшло мирно і без порушень

Масові заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів 24 листопада в Україні пройшли без порушень громадського порядку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, в усіх регіонах держави відбулося 356 масових заходів, участь у них взяли понад 45 тисяч осіб. Основними ініціаторами проведення заходів виступили органи державної влади та місцевого самоврядування, а також місцеві організації. По всій території держави охорону громадського порядку забезпечували понад 1,7 тис. працівників міліції. Охорону громадського порядку у Києві забезпечували 55 правоохоронців.

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