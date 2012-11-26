Цушко оштрафував Львівський лікерогорілчаний завод на 100 тисяч

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМК.

Зокрема, як сказано в повідомленні, Львівський завод почав використовувати позначення «Аbsolut» у назві продуктів («Absolute Lvov», «Absolute Lvov Gold» та «Absolute Lvov Platinum») і зовнішній дизайн пляшки, який раніше вже почав використовувати інший виробник лікеро-горілчаних виробів – компанія «Абсолют Компані Актієболаг» (м. Стокгольм, Швеція).

«Компанія «Абсолют Компані Актієболаг» не давала згоди на використання цього позначення, а відтак дії підприємства (Львівського заводу – УНІАН) визнані порушенням конкурентного законодавства, що призводить до змішання діяльності обох виробників», - йдеться в повідомленні АМК.

Разом з тим, за даними комітету, при нарахуванні штрафу фахівці відомства врахували той факт, що Львівський завод визнав і припинив порушення, а 21 листопада українська і шведська компанії підписали мирову угоду, згідно з якою Львівський лікеро-горілчаний завод провів інвентаризацію спірної продукції і вилучив її з торгових мереж та установ громадського харчування.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України за 9 місяців 2012 року розпочав розслідування 507 справ на 164 ринках. Обсяг штрафів, накладених АМК на суб'єктів підприємництва – порушників конкурентного законодавства, за 9 місяців 2012 року становив 686,8 млн. грн.