Українські автоперевізники вичерпали річну квоту дозволів Литви і Чехії

Як йдеться в повідомленні Укратрансінспекції, на даний час Міністерство інфраструктури України і Укртрансінспекція ведуть переговори з компетентними органами цих держав про виділення додаткової квоти цих дозволів.

Здійснення перевезень територією Литви і Чехії можливе лише на підставі дозволів ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту).