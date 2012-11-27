Українські автоперевізники вичерпали річну квоту дозволів Литви і Чехії
17:31, 27 листопада 2012Суспільство
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Українські міжнародні автоперевізники станом на 27 листопада повністю вичерпала квоту універсальних дозволів Литви і Чехії.
Україна проситиме додаткову квоту
Як йдеться в повідомленні Укратрансінспекції, на даний час Міністерство інфраструктури України і Укртрансінспекція ведуть переговори з компетентними органами цих держав про виділення додаткової квоти цих дозволів.
Здійснення перевезень територією Литви і Чехії можливе лише на підставі дозволів ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту).
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