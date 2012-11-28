Митниця: Чорноморський флот має платити

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної митної служби України з посиланням на першого заступника відомства Олександра Дороховського, коментуючи заяву Міністерства закордонних справ Російської Федерації про те, що українська митниця затримує паливо для Чорноморського флоту Росії.

У Держмитслужбі зазначають, що Чорноморський флот Росії здійснює свою діяльність на території України відповідно до Угоди між Україною і Російською Федерацією. При цьому ні законодавство України, ні міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України, не припускають надання пільг при ввезенні на митну територію товарів, що приходять на адреси військових формувань Чорноморського флоту РФ. Угода встановлює, що Чорноморський флот Росії повинен платити податки відповідно до законодавства України.

У зв'язку з цим Державна митна служба наполягає на сплаті всіх необхідних митних платежів і зборів при імпорті Чорноморським флотом Росії дизельного пального. «Державна митна служба вважає, що ця операція (імпорт палива - УНІАН) повинна оподатковуватися відповідно до чинного українського законодавства – тобто проходити з оплатою всіх належних платежів», - цитує прес-служба О.Дороховського.

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За його словами, Україна і Росія ведуть переговори про необхідність сплати митних платежів при ввезенні вантажів, що направляються для потреб Чорноморського флоту Росії. При цьому українська сторона, як підкреслив О.Дороховський, відстоює свою точку зору.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявило, що Севастопольська митниця утримує під своїм контролем більш як 14 тисяч тонн дизельного пального, необхідного для виконання флотом поставлених перед ним завдань.