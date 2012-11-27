МЗС РФ скаржиться, що українська митниця вимагає платити податки

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та преси МЗС РФ.

«На даний час Севастопольська митниця утримує під своїм контролем більш як 14 тисяч тонн дизельного пального, необхідного для виконання флотом поставлених перед ним завдань. Вона вимагає сплати податків, знову не наводячи необхідних правових підстав», - йдеться в повідомленні.

У МЗС РФ заявляють, що це явно суперечить як законодавству України, так і положенням базових угод щодо флоту про невтручання органів державної влади України у внутрішнє життя російських військових формувань, забезпечення збереження їх майна.

При цьому наголошується, що переговори з митних питань було припинено українською стороною в односторонньому порядку наприкінці листопада 2011 року. Обіцянка українських партнерів провести відповідну зустріч у жовтні 2012 року не була виконана.

«Тим часом українські митні органи без будь-яких юридичних підстав продовжують вимагати сплати податків (податку на додану вартість і акцизного податку) на вантажі, що завозяться в російські військові частини винятково з метою життєзабезпечення флоту. На ринок України вони не надходять і не мають жодного стосунку до торговельної сфери, яка регулюється зокрема митними правилами. Ця ситуація триває вже більш як 14 років», - зазначають у МЗС Росії.

«Такий стан справ не може не турбувати російську сторону. Дії українських митних органів явно не вписуються в рамки відносин стратегічного партнерства, що встановилися між Російською Федерацією і Україною», - йдеться в заяві.

Наголошується, що російські представники роблять кроки з врегулювання ситуації, що склалася.

За інформацією МЗС РФ, переговори з усього спектра питань, пов'язаних з російським флотом, проходять недостатньо активно, всупереч зусиллям російських парламентаріїв.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні п.р. нафтотрейдери, що входять до асоціації «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України», висловили глибоку стурбованість у зв'язку з тимчасовою зупинкою митного оформлення бензинів і можливістю монополізації імпорту нафтопродуктів. Нафтотрейдери припускали, що імпорт нафтопродуктів може бути знову припинений з метою створення спецімпортера, наділеного ексклюзивним правом оформлення на митниці.

Пізніше Державна митна служба України відновила оформлення імпортного бензину за тимчасовими деклараціями, але не для всіх учасників ринку.

На думку експертів галузі, продовження митницею припинення оформлення ввезення бензину в країну могло спровокувати дефіцит палива на АЗС України.