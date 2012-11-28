Міліцейські генерали міняються місцями, бо тепер є резерв

В інтерв'ю журналу "Експерт", текст якого оприлюднено на сайті МВС, В.Захарченко нагадав, що після вступу на посаду міністра пообіцяв зважені кадрові рішення у відомстві.

«Останні кадрові зміни абсолютно логічні. Ми сформували кадровий резерв і провели заміщення. До мого приходу кадровий резерв сформований не був», - сказав він.

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На запитання, чи означають кадрові ротації, що в структурі МВС є люди, якими міністр не задоволений, В.Захарченко відповів: "Є ті, хто через вік буде йти у запас, на пенсію, тобто ті, яким ми запропонуємо менший обсяг роботи. Але це не означає, що цих людей через якісь негативні моменти зняли. Якби були питання, пов'язані із правопорушеннями з їхнього боку, - повірте, були б прийняті інші рішення".