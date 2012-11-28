Крайнім за обвал будинку в Луцьку зробили майстра ЖКП

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Волинської області, службовця житлово-комунального підприємства обвинувачено у тому, що після отримання інформації про часткове руйнування перестінку першого поверху та появу тріщин у стінах будинку на вул. Рівненській, 109 у Луцьку він не провів огляд окремих елементів будинку і не вжив термінових заходів для забезпечення безпеки людей та попередження подальшого розвитку деформації конструцій.

Унаслідок таких дій майстра ЖКП не було вчасно виявлено аварійність будинку та не було усунуто пошкоджень стін.

Вироком суду майстер ЖКП засуджений до 3 років позбавлення волі зі встановленням однорічного іспитового строку та позбавленням права 1 рік обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня о 04.25 між першим та другим під'їздами будинку на вулиці Рівненській, 109, у Луцьку сталося раптове руйнування несучих конструкцій з першого по п'ятий поверхи. Зруйновано 8 квартир. У будинку всього 6 під’їздів.

Загинули двоє пенсіонерів.

77 мешканців зруйнованого будинку поселені у готелі «Світязь». Всього на відселення планується 123 особи. Матеріальні збитки склали 2 мільйони 855 тис. грн.