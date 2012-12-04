Російський міністр зламав руку під час візиту до Туреччини

Про це в ніч на вівторок, 4 грудня, повідомляє сайт газети "Коммерсант" з посиланням на CNN Turk.

Лавров був доставлений до однієї із стамбульських лікарень, де йому надали необхідну допомогу. Інші подробиці інциденту не повідомляються.

За даними телеканалу CNN, причиною травми стало падіння зі сходів, у С.Лаврова зламана ліва рука поруч із зап'ястком.

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Згідно своїм робочим графіком, 4 грудня Лавров має взяти участь у міністерській зустрічі Ради Росія - НАТО, зауважує Лента.ру. На ній, як очікується, будуть обговорюватися питання, пов'язані з ПРО, а також ситуації в Афганістані і Сирії.

Президент Росії Володимир Путін 3 грудня також перебував у Туреччині з одноденним візитом.