Росія буде рада, якщо Туреччина приєднається до Митного союзу

Про це заявив у понеділок прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Митний Союз і Економічна зона відкриті для кожного. Зараз Росія, Білорусія і Казахстан почали успішно розвивати даний процес. Інтерес і бажання приєднатися до Союзу з боку якомога більшої кількості наших сусідів, включаючи, звісно, Туреччину, буде з радістю зустрінута Росією", - сказав Пєсков в інтерв'ю радіостанції" Голос Росії".

Президент РФ Володимир Путін сьогодні здійснив візит до Стамбула, мав розмову з прем'єр-міністром Туреччини Реджепом Ердоганом і взяв участь у засіданні російсько-турецької Ради співпраці вищого рівня.

За підсумками переговорів президентів підписано більше десяти документів, в т.ч. угоду про співпрацю у створенні СП у галузі маркетингу, дистрибуції між Роснефтью і "Чалик холдинг", середньострокову програму торговельно-економічної та науково-технічної співпраці на 2012-2015 роки, спільну заяву між Росатомом і Міненерго Туреччини за проектом атомної електростанції "Аккую" .

Росія поділяє стурбованість Туреччини щодо подій на кордоні з Сирією, але вважає, що розміщення ракетних комплексів Patriot там ситуацію не вирішить, заявив президент РФ Володимир Путін.

Президент РФ також не виключає, що Росія і Туреччина можуть домовитися про розширення газопроводу "Блакитний потік", зокрема, для поставок на ринки третіх країн.