Українські трейдери експортували увесь допустимий обсяг пшениці

Будь-які обмеження на експорт цієї культури міністерство вводити не планує, вчора запевнив глава міністерства Микола Присяжнюк, пише газета Коммерсант-Україна. За його словами, граничний обсяг вивозу все ж буде вище, але "не більше ніж на 2-3%". Тобто експорт складе приблизно 5,6-5,7 млн т. Пан Присяжнюк розповів, що зараз в українських портах довантажуються кілька останніх суден із пшеницею. Вони будуть безперешкодно випущені, щоб не зірвати укладені раніше контракти, пообіцяв міністр.

Трейдери вже призупинили закупівлю пшениці на внутрішньому ринку і продаж її на експорт, повідомив "Комерсант" директор департаменту економічного розвитку аграрного ринку Мінагрополітики Віталій Саблук. "Ми очікуємо, що зернотрейдери не будуть більше експортувати пшеницю, як ми і домовлялися. А замість цього вони займуться експортом кукурудзи та інших культур", - зазначив пан Саблук. Які санкції можуть бути в разі спроб експорту, в Мінагрополітики не уточнюють.

Призупинення закупівлі та вивезення пшениці з України заморозили ціну на внутрішньому ринку, говорить аналітик ІК Dragon Capital Тамара Левченко.

"Експортована в жовтні-листопаді пшениця поставлялася за раніше укладеними контрактами. Але за цей час ціни на пшеницю в Україні практично не змінювалися і знаходилися на рівні в $ 256 за тонну. А у вересні, коли закупівлі ще здійснювалися, її вартість зросла з $ 245 до $ 257 за тонну ", - розповіла аналітик. Зараз трейдери переключилися на кукурудзу і сою. Це не могло не відбитися на вартості даних культур. Якщо на початку жовтня кукурудза коштувала $ 233 / т, то на початку листопада - $ 243 / т, а зараз - $ 255 / т. Навесні наступного року експорт пшениці може бути відновлений. "У квітні, коли ми будемо розуміти, з якими результатами вийшли із зими, ми плануємо повернутися до питання можливого збільшення обсягів вивезення пшениці", - повідомив "Комерсант" Микола Присяжнюк.