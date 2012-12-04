Завтра в Україні - до 13° морозу

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 5 грудня по Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі на Закарпатті невеликий сніг, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях - мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; в Карпатах вночі йтиме невеликий, вдень - сильний сніг.

На дорогах України, крім південної частини, ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі – 9-4° морозу, у південній частині та на Закарпатті 5-0° морозу; вдень - від 4° морозу до 1° тепла, на півдні - 2-7° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі - 3-5°, вдень - 10-12° тепла; у Карпатах вночі 13-8° морозу, вдень – 5-0° морозу.

По Київській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-4° морозу, вдень - від 4° морозу до 1° тепла.

По Києву хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі – 6-4° морозу, вдень 2-0° морозу.