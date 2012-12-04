Укрзалізниця каже, що не збирається скасовувати приміські електрички

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу у вівторок повідомив перший заступник начальника Головного управління приміських пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр Гудков.

«Ми прагнемо нарощувати обсяги перевезень у приміському сполученні, але на сьогодні економічна ситуація, яка склалася в приміському секторі, а також стан рухомого складу не дають змоги нам цього зробити», - сказав він.

За словами О.Гудкова, для нарощування обсягів перевезення в приміському секторі з боку органів влади необхідне виконання норм закону і фінансових умов для роботи залізничного транспорту.

Також О.Гудков відзначив, що «Укрзалізниця» сподівається, що облдержадміністрації, відповідно до законодавства, виділять кошти на утримання й оновлення приміського рухомого складу.

«Ми сподіваємося, що все ж буде ухвалено позитивні рішення з боку облдержадміністрацій і ми одержимо передбачені законом кошти, а відміни поїздів ми не плануємо, ми хочемо їздити і возити людей і за це одержувати гроші», - сказав він.

За словами О.Гудкова, зношеність приміських електропоїздів становить 81,46%, а дизель-поїздів — 93,18%, а коштів на оновлення і ремонт рухомого складу у залізничників немає.

Він також повідомив, що за 10 місяців 2012 року залізниці перевезли в приміському сполученні 304 млн. пасажирів, з них 60 млн. платних категорій і 244 пільгових категорій населення. Доходи від цих перевезень становили 421 млн. грн, а витрати – 3,3 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» повідомила, що для утримання існуючих тарифів на пасажирські залізничні приміські перевезення необхідно передбачити в державному і місцевих бюджетах близько 3,5 млрд грн для компенсації витрат залізниць.

Також «Укрзалізниця» заявляла, що існуючі тарифи на пасажирські перевезення в приміському сполученні залишаються в рази нижчими за собівартість перевезень і демпінговими на ринку транспортних послуг.

Основними причинами збитковості приміських пасажирських перевезень є недоотримання суми компенсації за перевезення пасажирів, зокрема пільгових категорій громадян, через невиконання з боку місцевих органів влади статті 9 закону про залізничний транспорт, а також низькі тарифи на перевезення пасажирів у приміському сполученні.