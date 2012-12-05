ДАІ випадково знайшла автівку, викрадену 5 років тому

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної Державтоінспекції.

Як з’ясувалося, 22-річний киянин, що був в кабіні евакуатора, придбав автомобіль на запчастини за 2,5 тисячі гривень. Хто саме продав крадене авто молодий чоловік пояснити не зміг, оскільки не оформляв купівлю.

На місце події була викликана слідчо-оперативна група, викрадене авто доставили на штрафмайданчик. Відомо, що затримані «Жигулі» були викрадені в Святошинському районі ще 2007 року.

Розпочато розслідування.