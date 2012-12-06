Соратнику Черновецького дали два роки умовно

Шевченківський районний суд Києва визнав винним у скоєнні розбійного нападу колишнього голову фракції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді Дениса Комарницького і засудив до двох років позбавлення волі умовно з відтермінуванням виконання покарання на два роки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила сьогодні головуюча у судовому процесі суддя Олена Мелешак.

При винесенні вироку суд врахував низку пом'якшуючих факторів, зокрема, наявність у Д.Комарницького на вихованні трьох неповнолітніх дітей, позитивну характеристику з місця роботи, відсутність раніше судимостей.

Крім того, суд вирішив залишити суму грошової застави до вступу в силу вироку.

Коментуючи рішення суду, в інтерв'ю журналістам Д.Комарницький заявив, що ще не визначився, чи буде оскаржувати вирок. «Я отримаю на руки вирок, вивчу його і прийму рішення. Я ще раз підкреслюю, що я не винуватий», - сказав він.

У свою чергу, адвокат Д.Комарницького Андрій Федур зазначив, що в нього є усі юридичні підстави для оскарження вироку, але оскільки він процесуально пов'язаний обов'язками зі своїм клієнтом, питання про оскарження вироку прийматиме виключно його підзахисний.

При цьому потерпілий, адвокат Іван Гранцев сказав журналістам, що не має наміру оскаржувати сьогоднішнє рішення суду.