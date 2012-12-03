Вирок соратнику Черновецького оголосять у четвер

Шевченківський суд Києва 6 грудня винесе вирок колишньому голові фракції Блоку Леоніда Черновецького в Київраді Денису Комарницькому, якого обвинувачують у розбійному нападі на адвоката Івана Гранцева з метою заволодіння 20 тис. дол. і особистими документами потерпілого.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні після дебатів і проголошення підсудним останнього слова оголосила головуюча на процесі суддя Олена Мелешак.

Виступаючи на судовому засіданні, Д.Комарницький не визнав себе винним у здійсненні злочину, який йому інкримінують, і просив суд ухвалити виправдувальний вирок. «Я не визнаю себе винним. Я ніколи не заподіював тілесних ушкоджень Івану Гранцеву, не забирав у нього портфель, в якому знаходилися документи і гроші», - сказав Д.Комарницький, підкресливши, що в матеріалах справи немає жодного доказу про те, що саме він вчинив розбійний напад на І.Гранцева.

Звертаючись до суду, Д.Комарницький також зазначив: «У моїх діях відсутній склад злочину, я прошу суд виправдувального вироку стосовно мене, а також прошу скасувати запобіжний захід і повернути суму грошової застави».

У свою чергу О.Мелешак повідомила, що суд оголосить вирок Д.Комарницькому 6 грудня, орієнтовно, о 9.30.

Довідка УНІАН. Д.Комарницького було затримано 8 квітня 2011 року.

За даними прокуратури, встановлено, що колишній голова депутатської фракції Блоку Леоніда Черновецкого у Київраді разом із невстановленими особами у серпні 2005 року в приміщенні БТІ м. Києва вчинили розбійний напад на адвоката з метою заволодіння копією офіційного документа, що була у нього, а також його особистим майном.

Прокуратура просить суд засудити Д.Комарницького до 6 років позбавлення волі.