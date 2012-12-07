Міськрада передала Київському патріархату собор та церкву

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у рішенні, прийнятому 5 грудня на сесії міськради.

За даними Дніпропетровської єпархії УПЦ (КП), у переданій будівлі площею 1,125 кв. м на проспекті Свободи, 89 нині розташований кафедральний собор Петра і Павла, у будівлі по вул. Рилєєва, 36 - церква преподобних Антонія і Феодосія Печерських.

Своїм рішенням депутати також звільнили храми від сплати 100% державного мита.

Дніпропетровський міський голова Іван Куліченко зазначив під час сесії, що вказані будівлі перебували у напівзруйнованому стані «і міська влада просто не знала, що з ними зробити».

За його словами, Українська православна церква Київського патріархату взялася за ремонт і відновила Кафедральний собор та церкву.

«Вони взяли аварійне, непридатне для використання майно, вклали кошти, відновили, і тепер прийшли з проханням передати його церкві. Всі постійні комісії міськради розглянули клопотання єпархії, питань не було. Рішення є законним: майно, яке було майже втрачене, зараз збережено», - наголосив І.Куліченко.