DW: від українців ховають генеральні плани

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на результати Всеукраїнського громадського моніторингу щодо відкритості головних документів урбаністичного розвитку, який відбувався у рамках проекту "Через доступ до генпланів – до містобудування без корупції: мережа громадянської дії!".

Східноукраїнський центр громадських ініціатив і його партнери в регіонах направили 450 міським радам інформаційні запити щодо ознайомлення з головними документами розвитку міст. 70 міських рад відповіли екологам у неповному обсязі, а більшість міськрад у доступі до генпланів відмовили чи просто не відповіли, зокрема й Харків.

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Голова Східноукраїнського центру громадських ініціатив Володимир Щербаченко називає таку практику "ганебною, але типовою" для більшості українських міст. За його словами, заяви посадовців про наявність генплану у відкритому доступі здебільшого лише декларації. "Влада надає громаді лише частину генплану. В кращому випадку ми можемо подивитися на сайтах на деякі креслення. Але карти з грифом "Для службового користування" для нас закриті", - сказав він.

Масштаб приховування інформації екологи зрозуміли на прикладі столиці. "Наші партнери з’ясували, що десь половина генплану закрита під грифом ДСК (Для службового користування). А це те, що пов’язане саме з будівництвом", - повідомив В. Щербаченко.

За його словами, схожа ситуація і у Львові, і в Сімферополі. Набагато краща, але "ще не ідеальна ситуація", лише в Одесі та Луганську, але завдяки активним громадам.

Експерт Харківської правозахисної групи Юрій Чумак підкреслив, що генплан розвитку міста є публічним документом. "Ненадання цієї інформації або надання неповних або неточних даних є порушенням закону про доступ до публічної інформації. Неправомірне і використання чиновниками грифу "Для службового користування" для цілого документа. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо виходить, що в генплані є якась частка з обмеженим доступом, приміром дані про мережі водопостачання, стратегічні воєнні об’єкти, саме цю частку можуть приховати, а інше надати", - пояснив він.

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Відповідно до іншого закону - "Про врегулювання містобудівної діяльності" - генплани мусять бути у загальному доступі. "Тобто будь-яка людина може вільно дізнатися, чи слід вкладати гроші в нерухомість, чи не буде вона знесена, чи не з’явиться там дорога або завод. Ми маємо знати, де не можна будувати, а де можна", - зазначив Ю.Чумак.

На його думку, невиконання органами місцевого самоврядування закону про доступ до публічної інформації і закону про врегулювання містобудівної діяльності можуть бути ознаками корупційних дій.

Екологи хочуть позбавити чиновників можливості «маніпулювання інформацією». Східноєвропейський центр громадських ініціатив веде судові процеси проти усіх обласних центрів, проте поки немає жодної виграної справи. Активісти готують скаргу до Європейського суду, зазначає Deutsche Welle.