Колишній мер Києва вважає популізмом нинішню "амбітну стратегію"

Про це О.Омельченко сказав сьогодні під час інтернет-конфренеції на ЛІГА.net.

На прохання висловити думку щодо зручності нових транспортних розв’язок, що здаються в експлуатацію, зокрема, біля мосту Патона, екс-мер сказав: “Не подобаються. І, звичайно, біля мосту Патона теж не подобається. Побудувати окремо до діючого мосту Патона ще два мости розв’язки з десятком спіралей, у першу чергу, незручних для водія... Можливо, це різко, але треба повідбивати пальці тим, хто креслення робив. Хоча їх не можна назвати кресленням - намалював таку дурницю”.

За словами О.Омельченка, він мав особисту розмову з головою КМДА Олександром Поповим, з міністром інфраструктури Борисом Колесніковим щодо цього.

“Отримав відповідь: це міський проект, і за нього відповідальна влада Києва. А коли я подзвонив головному архітектору (столиці) Сергію Целовальнику, то отримав відповідь, що на містобудівний раді цей проект не розглядався і не затверджувався”, - продовжив колишній керівник столиці.

На переконання О.Омельченка, за такі проекти треба карати: “Адміністративно, втратами посад тих заступників Попова, які є кураторами будівництва та експлуатації мостів, тунелів та доріг”.

Як зазначив екс-мер, з тих проектів розв’язок, мостів, тунелів, доріг, підземних переходів, які передбачені генеральним планом розвитку Києва до 2020 року, не виконані, заморожені - більше половини.

“І тому для мене особисто незрозумілі заяви нинішнього керівництва Києва про якусь амбітну стратегію розвитку Києва та амбітний новий генеральний план. Нездоровий дешевий популізм. Не менше і не більше”, - сказав О.Омельченко.

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Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2011 р. на сесії Київради було затверджено Стратегію розвитку Києва до 2025 року.

Після цього О.Попов доручив своїм заступникам, керівникам структурних підрозділів і головам райдержадміністрацій міста активізувати громадське обговорення Генерального плану столиці. За його словами, через реалізацію Стратегії розвитку Києва через 15 років планується «залишити позаду» Москву і Петербург.

Рішення «Про розробку нового Генерального плану розвитку міста Києва і його приміської зони до 2025 року» Київрада ухвалила 18 вересня 2008 року.

Вартість розробки Генерального плану оцінюється в 20 млн грн.

На сьогодні триває громадське обговорення нового Генплану.