Проект Генплану Києва передбачає будівництво 50 нових станцій метро

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА за підсумками круглого столу, на якому майбутнє транспорту та вулично-дорожньої мережі в контексті розробки нового Генплану Києва обговорили представники міської влади, керівники профільних підприємств й установ, представники архітектурної спільноти, громадськість.

Зокрема, планується, що протяжність ліній метрополітену зросте з 64 до 130 км, а кількість його станцій – з 50 до 100. Розробники проекту Генплану передбачили будівництво семи нових депо, а також двох нових ліній метро – Подільсько-Вигурівської (27 км, 18 станцій) та Вишгородсько-Дарницької (27 км, 19 станцій).

Значно зросте протяжність магістральної вуличної мережі – із 625 до 845 км. Планується будівництво чотирьох транспортних переходів через Дніпро, п’яти автодорожніх тунелів, 113 транспортних розв’язок, а також 146 паркінгів орієнтовно на 122 тис. машино-місць.

Як зазначає офіційний сайт КМДА, розробники Генерального плану Києва продовжують отримувати від киян пропозиції, чимало з яких потребують особливо ґрунтовного вивчення та обговорення фахівцями.

Нагадаємо, що голова Київміськдержадміністрації Олександр Попов ініціював проведення референдуму щодо ключових питань Генерального плану Києва. На переконання очільника міста, прийняти Генеральний план Києва на рівні чиновників, міських депутатів було б неправильним. «Це саме той документ, який повинні схвалити самі кияни. Щоб попередити злочинні дії окремих представників влади та вберегти майно київської громади на багато років вперед, Генеральний план столиці спочатку потрібно обов`язково обговорити на рівні районів, і навіть мікрорайонів, і затвердити на загально-київському референдумі», – сказав Олександр Попов.

При цьому керівник міста висловив переконання, що такі референдуми мають стати нормою київського самоврядування. «Долю столиці повинні визначати не кабінетні начальники і кілька десятків депутатів – робити це будуть самі кияни», – сказав Олександр Попов

Ініціативною групою, до складу якої ввійшов і сам очільник міста, сформовано перелік питань, які пропонується винести на референдум. Зокрема в «транспортній частині» киянам запропонують підтримати будівництво нових транспортних переходів через Дніпро, автодорожніх тунелів, багаторівневих транспортних розв’язок, спорудження комплексу автопаркінгів, запобігання паркуванню автомобілів на дорогах і тротуарах, пріоритетний розвиток мережі метро та інших видів міського комунального транспорту тощо.