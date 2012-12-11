Київ стоїть у жахливих заторах: 10 балів з 10 можливих

Сильний снігопад, який триває в столиці з учорашнього вечора, не припиняється й зараз.

Таким чином, вулиці й дороги фактично заблоковані через сніг, з яким не справляються комунальні служби Києва.

Згідно із системою "Яндекс.Пробки", затори складають 10 балів з 10 можливих.

Таким чином, не тільки транспорт на центральних вулицях, але й на проспектах майже не рухається. При цьому, на більшості автошляхів зафіксовано аварії, які також значно ускладнюють рух автотранспорту.

ТСН зазначає, що синоптики завтра, 12 грудня, також обіцяють у Києві та області сильний сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь.