Нацрада призначила позапланові перевірки теле- і радокомпаній (список)

Як повідомляє «Телекритика», серед каналів, які будуть перевірятися, - СТБ, Новий канал, НТН, «Україна», «1+1», «Ера», «Інтер», ICTV, НТКУ, «5 канал».

Порушення зафіксовані в радіокомпаніях «Радіо Кохання» («Мелодія»), «Русское радио - Україна», «Наше радіо», НРКУ, «Довіра» («Авторадіо»), «Шансон», «Нова хвиля», «Люкс» та інших, також - у низці регіональних телерадіомовників.

За даними «Телекритики», загалом моніторинг Нацради зафіксував 189 фактів, що мають ознаки порушення законодавства, у діяльності 44 ліцензіатів у 13 регіонах України. 13 компаній допустили більше ніж по два факти з ознаками порушень.

Перший заступник голови Нацради Оксана Головатенко зазначила, що порушення в усіх компаній ідентичні: «Наприклад, щодо «Медіа Група Позитив» моніторингом зафіксовані порушення вимог закону «Про рекламу» (стаття 9 - ідентифікація реклами), закону «Про вибори народних депутатів» (частина 13 статті 72 - під час трансляції політичної реклами обов'язково демонструється назва або прізвище учасника виборів; а також частина 7 статті 47 - забороняється розміщення політичної реклами в одному блоці з комерційною)».

Окрім цього, за її словами, деякі канали порушували закон щодо порядку оприлюднення соціологічних даних або включали агітацію до інформаційних програм, а представники ЗМІ брали участь у агітації. А щодо Запорізької ОДТРК моніторинг регулятора зафіксував агітацію посадовими особами.

В кого з загальнонаціональних мовників зафіксовано найбільше порушень, члени Нацради не зазначають, лише наголошують, що наразі оперують даними моніторингу, а перевірка має показати, хто є найбільшим порушником. При цьому, за даними моніторингу, як сказала О.Головатенко, найбільш розповсюдженим порушенням є ідентифікація реклами.