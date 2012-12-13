ЗМІ: СБУ вилучила тендерну документацію під час обшуку у «Віснику держзакупівель»

Про це виданню «Наші гроші» повідомило джерело у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі.

Під час обшуку була вилучена документація, пов’язана з тендерами, проведеними у 2012 році.

За даними джерела, «Вісник державних закупівель» продовжить свою роботу в штатному режимі.

Інших подробиць джерело не надало.