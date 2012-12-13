ЗМІ: СБУ вилучила тендерну документацію під час обшуку у «Віснику держзакупівель»

10:29, 13 грудня 2012
Суспільство
1257 0

12 грудня співробітники Служби безпеки України провели обшук у приміщенні держпідприємства «Зовнішторгвидав», яке займається випуском «Вісника державних закупівель».

Співробітники СБУ біля Печерського районного суду після засідання суду у справі Юрія Луценка

Про це виданню «Наші гроші» повідомило джерело у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі.

Під час обшуку була вилучена документація, пов’язана з тендерами, проведеними у 2012 році.

За даними джерела, «Вісник державних закупівель» продовжить свою роботу в штатному режимі.

Інших подробиць джерело не надало.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter