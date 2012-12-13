ЗМІ: СБУ вилучила тендерну документацію під час обшуку у «Віснику держзакупівель»
10:29, 13 грудня 2012Суспільство
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12 грудня співробітники Служби безпеки України провели обшук у приміщенні держпідприємства «Зовнішторгвидав», яке займається випуском «Вісника державних закупівель».
СБУ прийшла по документи
Про це виданню «Наші гроші» повідомило джерело у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі.
Під час обшуку була вилучена документація, пов’язана з тендерами, проведеними у 2012 році.
За даними джерела, «Вісник державних закупівель» продовжить свою роботу в штатному режимі.
Інших подробиць джерело не надало.
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