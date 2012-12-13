У Києві через снігопади не буде їздити трамвай №12

Так, на маршрути електротранспорту, які були заблоковані внаслідок пориву контактних мереж або снігових заметів, комунальне підприємство направляє автобуси, які повторюють трасу руху заблокованого маршруту, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, наприклад, протягом 12 грудня 2012 року 18 автобусів з автобусного парку №1 були спрямовані на трамвайні маршрути, рух яких був заблокований.

У КП «Київпастранс» зазначають, що автобуси є наймобільнішим видом громадського транспорту. Тому у разі виникнення надзвичайних ситуацій в метрополітені чи наземних видах електротранспорту (таких як пожежі, обриви контактної мережі, падіння дерев на трамвайні колії, аварії на підстанціях «Київенерго») саме автобуси забезпечують перевезення пасажирів, дублюючи заблоковані маршрути.

Уже відомо, що в Києві тимчасово не працюватиме трамвайний маршрут № 12 «Контрактова площа – Пуща-Водиця».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у КП «Київпастранс» пояснили, що такі обмеження пов’язані з наслідками сильних опадів – налипанням снігу на деревах вздовж трамвайного маршруту, котрі можуть впасти на трамваї під час руху.

З метою організації безпечних перевезень пасажирів та забезпечення альтернативного транспортного сполучення жителів Пущі-Водиці на період снігопадів буде організовано роботу тимчасового автобусного маршруту звичайного режиму руху № 12А «Площа Тараса Шевченка – 14-лінія, Пуща-Водиця».

Автобуси рухатимуться за такою схемою руху: площа Тараса Шевченка – Мінське шосе – Кільцева дорога – вул. Міська – вул. Червонофлотська – 5-та лінія – вул. Гамарника – вул. Селянська (до вул. Юнкерова) та у зворотному напрямку. Пасажири можуть користуватися автобусами тимчасового маршруту за проїзними квитками, придбаними на проїзд у трамваї. При цьому, зазначають у КП «Київпастранс», за рахунок тимчасово вивільнених трамваїв буде збільшено кількість рухомого складу на трамвайному маршруті № 19.