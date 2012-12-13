У Севастополі захисник тварин погрожував підірвати ядерну бомбу

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС України в місті Севастополі, цього тижня в чергову частину севастопольської міліції надійшов дзвінок від невідомого, який погрожував підірвати в місті ядерну бомбу, якщо не перестануть труїти тварин.

Співробітники міліції відразу ж почали проводити слідчо-оперативні заходи щодо встановлення зловмисника. Через деякий час той же чоловік знову зателефонував до міліції і почав погрожувати, що якщо міліціонери не приберуть з роботи названих ним працівників правоохоронних органів, він підірве ядерну бомбу.

Зловмисника було встановлено і затримано, ним виявився 32-річний житель Ленінського району, раніше судимий за незаконні операції зі зброєю. Чоловік також перебуває на диспансерному обліку у нарколога. Коли працівники міліції його запитали, навіщо він так вчинив, чоловік не знайшов нічого кращого, як відповісти, що він просто пожартував.

7 червня 2012 законодавчо посилено відповідальність за даний злочин за ч. 1 ст. 259 КК - позбавлення волі на строк від 2 до 6 років, за ч. 2 ст. 259 КК - позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.