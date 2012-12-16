У Херсоні крюїнгових шахраїв засудили до 6 і 8 років ув’язнення

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, група шахраїв із трьох жителів міста Херсона протягом двох місяців у 2011 році під приводом працевлаштування бажаючих працювати на морських суднах за межами України отримали від них і незаконно заволоділи коштами на суму понад 100 тис. грн.

Прокуратурою області було підтримано державне звинувачення в судовому розгляді кримінальної справи стосовно цієї групи.

При цьому, в судових дебатах сторона захисту заявляла, що засуджені не були членами злочинного угрупування, але за принциповою позицією державного обвинувача судом першої інстанції й апеляційним судом їхні доводи визнано необгрунтованими.

Апеляційним судом Херсонської області всім засудженим залишено без змін покарання, винесене Суворовським районним судом: організатору - 8 років позбавлення волі, іншим учасникам групи – по 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок суду набув чинності.