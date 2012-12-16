На Рівненщині із снігових заметів відкопали 12 автобусів з пасажирами
У Рівненській області силами МНС із снігової пастки було врятовано понад 100 людей з них 10 дітей та вивільнено 36 одиниць автотранспортної техніки, з яких 1 карета швидкої допомоги, 12 пасажирських мікроавтобусів та 23 легкових автомобілів.
Як повідомляє прес-служба МНС України, протягом 15 грудня складні погодні умови спостерігались на території майже усієї області. До заходів з подолання наслідків складних погодних умов залучалося 60 рятувальників та 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Так зокрема на автодорозі Борове - Рокитне, на відстані трьох кілометрів від села Кисоричі Рокитнівського району бійці служби порятунку надавали допомогу з буксирування зі снігового замету двох легкових автомобілів, які створили затор та перешкоджали руху інших автотранспортних засобів, в одному з яких перебувала породілля, що народила в салоні автомобіля. Після звільнення проїжджої частини в супроводі автомобіля швидкої медичної допомоги мама та новонароджене маля було доправлене до Рокитнівської центральної районної лікарні.
У всіх підрозділах МНС області створено резервні оперативні групи.
Зважаючи на різке погіршення метеоумов, Територіальне управління МНС України у Рівненській області радить усім водіям транспортних засобів по можливості утримуватися від поїздок за умов засніженості доріг та ожеледиці.