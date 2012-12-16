На Рівненщині із снігових заметів відкопали 12 автобусів з пасажирами

Як повідомляє прес-служба МНС України, протягом 15 грудня складні погодні умови спостерігались на території майже усієї області. До заходів з подолання наслідків складних погодних умов залучалося 60 рятувальників та 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Так зокрема на автодорозі Борове - Рокитне, на відстані трьох кілометрів від села Кисоричі Рокитнівського району бійці служби порятунку надавали допомогу з буксирування зі снігового замету двох легкових автомобілів, які створили затор та перешкоджали руху інших автотранспортних засобів, в одному з яких перебувала породілля, що народила в салоні автомобіля. Після звільнення проїжджої частини в супроводі автомобіля швидкої медичної допомоги мама та новонароджене маля було доправлене до Рокитнівської центральної районної лікарні.

У всіх підрозділах МНС області створено резервні оперативні групи.

Зважаючи на різке погіршення метеоумов, Територіальне управління МНС України у Рівненській області радить усім водіям транспортних засобів по можливості утримуватися від поїздок за умов засніженості доріг та ожеледиці.